Круглый торт разрезали с помощью трех прямолинейных разрезов так, что на каждом к??ске оказалось ровно одна розочка. сколько из чисел, больших 3 и меньших 11, могло быть количеством разочек на торте?

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Если торт разрезать тремя прямолинейными линиями, то получиться 4 (наименьшее число кусочков торта, это если резать тремя параллельными линиями) и 6 кусков торта (наибольшее число кусочков торта, если резать тремя пересекающимися линиями). в условии говорится что на каждом кусочке торта ровно одна розочка, значит наименьшее число - 4 кусочка торта по одной розочке или наибольшее число - 6 кусочков торта по одной розочке на каждом. Скорее всего так.