Круглый торт разрезали спомощью 4 прямолинейных разрезов так, что на каждом куске оказалось ровно одна розочка. могло ли на торте быть ровно 10 розочек.
Математика
Круглый торт разрезали спомощью 4 прямолинейных разрезов так, что на каждом куске оказалось ровно одна розочка. могло ли на торте быть ровно 10 розочек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Торт разрезали на 10 частей, а на каждом из них по одной розочке
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