Крылатые слова с произведения Горе от ума

Литература
Крылатые слова с произведения Горе от ума
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Счастливые часов не наблюдают. Мне всё равно, что за него, что в воду. И дым Отечества нам сладок и приятен. Служить бы рад, прислуживаться тошно. В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов. Где ж лучше?Где нас нет. Господствует ещё смешенье языков:Французского с нижегородским?
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