Решите уравнение 8-(5x+2)=-4x+5
Алгебра
Решите уравнение 8-(5x+2)=-4x+5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-5х-2=-4х+5 6-5х=-4х+5 -5х=4х=5-6 -х=5-6 -х=5-6 -х=-1 х=1
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