Какую массу магния можно растворить в соляной кислоте, содержащей 10.95г. хлороводо??ода

Химия
Какую массу магния можно растворить в соляной кислоте, содержащей 10.95г. хлороводо??ода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Х г                  10,95 г   Mg        +       2HCl      =      MgCl2   +   H2 n = 1 моль        n = 2 моль Mr=24 г/моль   Mr = 36 г/моль m = 24 г           m = 72 г Х г Mg  -   10,95 г HCl 24 г Mg  -   72 г HCl m(Mg) = 24 * 10,95 / 72 = 3,65 г
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