Какую массу магния можно растворить в соляной кислоте, содержащей 10.95г. хлороводо??ода
Химия
Какую массу магния можно растворить в соляной кислоте, содержащей 10.95г. хлороводо??ода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х г 10,95 г Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 n = 1 моль n = 2 моль Mr=24 г/моль Mr = 36 г/моль m = 24 г m = 72 г Х г Mg - 10,95 г HCl 24 г Mg - 72 г HCl m(Mg) = 24 * 10,95 / 72 = 3,65 г
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