Расшифруйте сложносокращённые слова. Составьте с тремя-четырьмя из них предложения, используя глаголы в прошедшем времени или прилагательные. ГЭС, юнкор, ТЭЦ, РФ, НИИ, КБ, ТВ, корпункт, АЭС, БТИ, СМИ.

Гость: Гость:

ЭЦ - электрическая централизация РФ - Российская Федерация НИИ - научно исследовательский институт КБ - Конструкторское бюро или комитет безопасности ТВ - телевидение , телевизионное вещание Корпункт - корреспондентский пункт АЭС - атомная электростанция БТИ - бюро технической инвентаризации СМИ - средства массовой информации Я учился в Научно Исследовательском Институте ( НИИ ) , когда мне было 20 лет Российская Федерация ( РФ ) - могучее государство На Телевидении ( ТВ ) я узнал много нового