Расшифруйте сложносокращённые слова. Составьте с тремя-четырьмя из них предложения, используя глаголы в прошедшем времени или прилагательные. ГЭС, юнкор, ТЭЦ, РФ, НИИ, КБ, ТВ, корпункт, АЭС, БТИ, СМИ.
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Расшифруйте сложносокращённые слова. Составьте с тремя-четырьмя из них предложения, используя глаголы в прошедшем времени или прилагательные. ГЭС, юнкор, ТЭЦ, РФ, НИИ, КБ, ТВ, корпункт, АЭС, БТИ, СМИ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЭЦ - электрическая централизация РФ - Российская Федерация НИИ - научно исследовательский институт КБ - Конструкторское бюро или комитет безопасности ТВ - телевидение , телевизионное вещание Корпункт - корреспондентский пункт АЭС - атомная электростанция БТИ - бюро технической инвентаризации СМИ - средства массовой информации Я учился в Научно Исследовательском Институте ( НИИ ) , когда мне было 20 лет Российская Федерация ( РФ ) - могучее государство На Телевидении ( ТВ ) я узнал много нового
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