Крым-это Симферополь!!!
География
Крым-это Симферополь!!!
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Гость:
Город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Чёрного моря. Незамерзающий морской торговый и рыбный порт, промышленный, научно-технический, рекреационный и культурно-исторический центр. Носит звание «Город-Герой».
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