От чего зависят окончания имён существительных: 1) от глагола 2) от вопроса 3) от род?? сущ-ного 4) от связи слов 5) от члена предложения 6) от склонения 7) от падежа сущ-ного. ДОКАЗАТЬ! Спасибо!

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От чего зависят окончания имён существительных: 1) от глагола 2) от вопроса 3) от род?? сущ-ного 4) от связи слов 5) от члена предложения 6) от склонения 7) от падежа сущ-ного. ДОКАЗАТЬ! Спасибо!

Автор: Гость