От чего зависят окончания имён существительных: 1) от глагола 2) от вопроса 3) от род?? сущ-ного 4) от связи слов 5) от члена предложения 6) от склонения 7) от падежа сущ-ного. ДОКАЗАТЬ! Спасибо!

Русский язык
От чего зависят окончания имён существительных: 1) от глагола 2) от вопроса 3) от род?? сущ-ного 4) от связи слов 5) от члена предложения 6) от склонения 7) от падежа сущ-ного. ДОКАЗАТЬ! Спасибо!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От глагола зависит окончания имен существительных
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