Составьте 10 предложений со словами полбеды,полуавтомат,пол- осени,ползимы,полуше??от,полгорода,полукруг,полплощади,полудремота.помогите плизз!!

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Составьте 10 предложений со словами полбеды,полуавтомат,пол- осени,ползимы,полуше??от,полгорода,полукруг,полплощади,полудремота.помогите плизз!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня я потеряла свои перчатки, но это полбеды по сравнению с тем, какой скандал меня ждет за это от мамы. Мой папа - сварщик, поэтому на последнюю зарплату купил новый полуавтомат. Пол-осени мы мечтали о прохладном дожде. Ползимы за окном держалась крепкая минусовая температура. Во сне я снова слышала полушепот мамы, убаюкивающей маленького братика. Полгорода остались без света из-за ночного дождя. Выпавшие листья образовали на асфальте полукруг. Полплощади парковки было занято грузовиками. На уроках меня постоянно преследует полудремота
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