Тело движется с ускорением 2м/с в квадрате. определите скорость с которой оно буде??. двигаться через 10с, и расстояние которое пройдет. Начальная скорость тела 18 м/с

Физика

Тело движется с ускорением 2м/с в квадрате. определите скорость с которой оно буде??. двигаться через 10с, и расстояние которое пройдет. Начальная скорость тела 18 м/с

Автор: Гость