Тело движется с ускорением 2м/с в квадрате. определите скорость с которой оно буде??. двигаться через 10с, и расстояние которое пройдет. Начальная скорость тела 18 м/с
Физика
Тело движется с ускорением 2м/с в квадрате. определите скорость с которой оно буде??. двигаться через 10с, и расстояние которое пройдет. Начальная скорость тела 18 м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=V0+a*t=18+2*10=38 м/с S=V0*t+a*t^2/2=18*10+2*100/2=280 м
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