Какими чертами характера автор наделил Лизу?
Литература
Какими чертами характера автор наделил Лизу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это Лиза из "Бедная Лиза" Карамзина, то автор наделил её добротой, честностью, умением любить. Лиза очень любила свою бедную мать, старалась всего добиваться своими силами. Эраста героиня полюбила настолько, что утопилась из-за него. Все это лишь подчёркивает эти её черты.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Информатика
Сколько символов должно быть в алфавите, чтобы из букв этого алфавита можно юыло составить 200 различных четырехбуквенных слов?
Математика
Вместо звёздочки в записи 173* поставьте такую цифру, чтобы полученное число было к??атно 3 (рассмотрите все возможные случаи)
Алгебра