Какими чертами характера автор наделил Лизу?

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Если это Лиза из "Бедная Лиза" Карамзина, то автор наделил её добротой, честностью, умением любить. Лиза очень любила свою бедную мать, старалась всего добиваться своими силами. Эраста героиня полюбила настолько, что утопилась из-за него. Все это лишь подчёркивает эти её черты.