Какое строение у ручной лупы ?
Биология
Какое строение у ручной лупы ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеет выпуклую с двух сторон стеклянную линзу, которая вставлена в оправу с ручкой для удобства.
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