Свойства прямоугольных треугольников.

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Сумма углов треугольника равна 180º, а прямой угол равен 90º, поэтому сумма двух острых угловпрямоугольного треугольникаравна 90º. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 30º, равен половине гипотенузы