Что представляет собой сам Невский проспект как центр столичной жизни?

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Трагическое и контрастное лицо Петербурга в повести. Параллельно ведущийся рассказ о двух героях, противоположных по характеру и судьбе, помогает лучше понять противоречивость самого Невского проспекта. Комичная ситуация, в которую попал поручик Пирогов, противопоставляется трагичности судьбы бедняги Пискарева. Точно так же и комическая пошлость утреннего проспекта сочетается с вечерней, трагической пошлостью, с обманом, ведь "он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него... ". Таким предстает перед нами Петербург Н. В. Гоголя-город обмана, разврата и разрушения, город жестокий и несправедливый, город-вампир, живущий за счет жизни миллионов несчастных и беззащитных людей… Автор показал, как в погоне за чинами человек овеществляется, теряет свое индивидуальное лицо, превращается в безликое существо. Моральные нормы ставятся с ног на голову, а недостойный счастливее достойного.