Что представляет собой сам Невский проспект как центр столичной жизни?

Литература
Что представляет собой сам Невский проспект как центр столичной жизни?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трагическое и контрастное лицо Петербурга в повести. Параллельно ведущийся рассказ о двух героях, противоположных по характеру и судьбе, помогает лучше понять противоречивость самого Невского проспекта. Комичная ситуация, в которую попал поручик Пирогов, противопоставляется трагичности судьбы бедняги Пискарева. Точно так же и комическая пошлость утреннего проспекта сочетается с вечерней, трагической пошлостью, с обманом, ведь "он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него... ". Таким предстает перед нами Петербург Н. В. Гоголя-город обмана, разврата и разрушения, город жестокий и несправедливый, город-вампир, живущий за счет жизни миллионов несчастных и беззащитных людей… Автор показал, как в погоне за чинами человек овеществляется, теряет свое индивидуальное лицо, превращается в безликое существо. Моральные нормы ставятся с ног на голову, а недостойный счастливее достойного.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Log5(x-7)=log5(2x+13)
Ответить
Математика
1)4 4/5: 0,8=x: 1 1/6 2) x : 4 3/8=1,5: 1 1/15 3)x:9 3/5=2 2/3:1 1/15
Ответить
Русский язык
У нас слонов можно увидеть только в зоопарке выделить подлежащее и сказуемое
Ответить
Литература
Опиши какими ты представляешь Иванушку,Сивку-бурку,братьев Ивана,их жён,царевну Елену Прекрасную
Ответить
Математика
Плот проплывает от одного пункта до второго, отстоящего от первого на 60 км, за 24 ч, ?? катер, двигаясь по течению реки,- за 4 целых два седьмых ч...
Ответить