У нас слонов можно увидеть только в зоопарке выделить подлежащее и сказуемое
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У нас слонов можно увидеть только в зоопарке выделить подлежащее и сказуемое
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Подлежащее- отсутствует Сказуемое- увидеть
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