У нас слонов можно увидеть только в зоопарке выделить подлежащее и сказуемое

Русский язык
У нас слонов можно увидеть только в зоопарке выделить подлежащее и сказуемое
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее- отсутствует Сказуемое- увидеть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Опиши какими ты представляешь Иванушку,Сивку-бурку,братьев Ивана,их жён,царевну Елену Прекрасную
Ответить
Математика
Плот проплывает от одного пункта до второго, отстоящего от первого на 60 км, за 24 ч, ?? катер, двигаясь по течению реки,- за 4 целых два седьмых ч...
Ответить
Английский язык
Помогите сделать 4, спасибо ❤️
Ответить
Русский язык
ПРОШУ, ОЧЕНЬ СРОЧНО! Найдите и подчеркните слова с чередующейся безударной гласной в корне. В этом лесу всегда стоял шум, потому что этого дре...
Ответить
Алгебра
Погосте пожалуйста с номером 6
Ответить