Сколько символов должно быть в алфавите, чтобы из букв этого алфавита можно юыло составить 200 различных четырехбуквенных слов?

Информатика
Сколько символов должно быть в алфавите, чтобы из букв этого алфавита можно юыло составить 200 различных четырехбуквенных слов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200 =A^4,   А -количество символов в алфавите А находим подбором   3*3*3*3 =81 <200 ( не подходит, мало)  4*4*4*4 = 256  >200        В алфавите должно быть не менее 4 символов
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