Сколько символов должно быть в алфавите, чтобы из букв этого алфавита можно юыло составить 200 различных четырехбуквенных слов?
Информатика
Сколько символов должно быть в алфавите, чтобы из букв этого алфавита можно юыло составить 200 различных четырехбуквенных слов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200 =A^4, А -количество символов в алфавите А находим подбором 3*3*3*3 =81 <200 ( не подходит, мало) 4*4*4*4 = 256 >200 В алфавите должно быть не менее 4 символов
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