Кто говорил свяжо придание да верится с трудом в комедии горе от ума

Литература
Кто говорил свяжо придание да верится с трудом в комедии горе от ума
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.С. Грибоедов "Горе от ума" 2 действие, 2 явление Эта цитата Чацкого в разговоре с Фамусовым о службе. "И точно, начал свет глупеть, Сказать вы можете вздохнувши; Как посравнить да посмотреть Век нынешний и век минувший: Свежо предание, да верится с трудом, Как тот и славился, чья чаще гнулась шея; Как не в войне, а в мире брали лбом, Стучали об пол не жалея! "
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