Кто и как открыл море Бофорта? нужно написать небольшой доклад

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Это окраинное море расположено на материковой отмели Северной Америки. Свое название оно получило в честь британского адмирала и ученого Ф.Бофорта. Границы моря, в большей части, условны. С севера оно граничит с Арктическим бассейном Ледовитого океана, на западе - с Чукотским морем, на востоке - с морем Баффина.Площадь, занимаемая акваторией моря - 476 тыс.кв.км, средняя глубина - 1004 м, максимальная глубина - 4683 м.На карте Северного Ледовитого океана вы можете увидеть море Бофортаздесь.***В море Бофорта присутствуют течения, несущие воды против часовой стрелки (циклональный круговорот). Поверхность моря почти весь год укрыта льдами, и лишь у береговой материковой кромки есть проход открытой воды, достигающий 50-100 км в теплое время года. Из многочисленных рек, впадающих в море можно выделить наиболее крупные: Макензи, Андерсон, Конгакут, Кугалук, Хулахула,Сагаваниркток. На территории моря Боффорта много островов, бухт, заливов.Чрезвычайно суровый климат - холодные воды, малое количество света и тепла от солнечных лучей, толстый ледяной покров, явились причиной того, что море Бофорта долгое время оставалось одним из самых малоизученных морей планеты. По тем же причинам в его водах не обосновались интенсивные формы жизни. Фауна и флора моря скуднее, чем соседних морей, по своему количественному составу она не превосходит таковые у Восточно-Сибирского моря. Тем не менее, море оказалось ценным геологическим объектом из-за обнаруженных на его территории богатых запасов нефтяных месторождений.Жизнь в водах и на берегах моря Бофорта представлена несколькими десятками видов зоопланктона и фитопланктона, очень скудной водной растительностью, около 700 видов донных животных - моллюсков (иглокожих, створчатых, головоногих и др.), ракообразных, кишечнополостных. Правда массовый состав этих живых существ в море невелик.