Кто является рассказчиком в повести Максим Максимыч?

Литература
Кто является рассказчиком в повести Максим Максимыч?
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Гость:
Путевых заметых является в повести
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