Кто имел право выбирать магистрат? 1) только дворяне 2) дворяне и богатейшие купц?? 3) купцы, владельцы мануфактур, цеховые ремесленники 4) свободные крестьяне, ремесленники, купцы, дворяне

История
Кто имел право выбирать магистрат? 1) только дворяне 2) дворяне и богатейшие купц?? 3) купцы, владельцы мануфактур, цеховые ремесленники 4) свободные крестьяне, ремесленники, купцы, дворяне
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дворян и богатейших купцы. наверное......
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