Кто имел право выбирать магистрат? 1) только дворяне 2) дворяне и богатейшие купц?? 3) купцы, владельцы мануфактур, цеховые ремесленники 4) свободные крестьяне, ремесленники, купцы, дворяне

История

Кто имел право выбирать магистрат? 1) только дворяне 2) дворяне и богатейшие купц?? 3) купцы, владельцы мануфактур, цеховые ремесленники 4) свободные крестьяне, ремесленники, купцы, дворяне

Автор: Гость