Просклоняй словосочетания с числительными полтора полтораста. Полтора ящика груш полтораста человек.
Русский язык
Просклоняй словосочетания с числительными полтора полтораста. Полтора ящика груш полтораста человек.
Ответ(ы):
Гость:
И.п Полтора ящика Р.п Полтора ящика В.п Полтора ящика Т.п Полтора ящиками П.п о полтора ящиках
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