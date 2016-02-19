Помогите,пожалуйста! В паскале найти сумму целых чисел от -200 до 150

Информатика
Помогите,пожалуйста! В паскале найти сумму целых чисел от -200 до 150
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
// PascalABC.NET 3.1, сборка 1172 от 19.02.2016 begin   Writeln(Range(-200,150).Sum) end. Результат выполнения программы: -8775
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