Помогите плиз решить уравнение 1/х+5х/4=3/4

Математика
Помогите плиз решить уравнение 1/х+5х/4=3/4
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