Из поселка одновременно в одном направлении отправились велосипедист и мотоцикл??ст скорость велосипедиста 15 километров час Найдите скорость мотоциклиста если скорость удаления 71 километров в час

Математика
Из поселка одновременно в одном направлении отправились велосипедист и мотоцикл??ст скорость велосипедиста 15 километров час Найдите скорость мотоциклиста если скорость удаления 71 километров в час
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Гость:
71 - 15 = 56 км в час - скорость мотоциклиста
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