Из поселка одновременно в одном направлении отправились велосипедист и мотоцикл??ст скорость велосипедиста 15 километров час Найдите скорость мотоциклиста если скорость удаления 71 километров в час

Математика

Из поселка одновременно в одном направлении отправились велосипедист и мотоцикл??ст скорость велосипедиста 15 километров час Найдите скорость мотоциклиста если скорость удаления 71 километров в час

Автор: Гость