Найдите значение выражения Числитель6 знаменатель5*4
Математика
Найдите значение выражения Числитель6 знаменатель5*4
Ответ(ы):
Гость:
6/20=3/10 Обязательно нужно сократить.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Отметь словосочетания с существительными 2-го склонения. Определи падеж существи??ельных. На новом платье К детской площадке К большому зерка...
История
Первоначальный проект крнституции, разработанный Н.М.Муравьёвым носил название: ??)"Зелёная книга" Б)"Приговор всея Руси" В)"Русская правда" Г)"Уст...
Русский язык
Отметь словочетания с существительными 2 го склонения . определи падеж существительных . На новом платье , к детской площадке , к большому зеркалу ...