Отметь словосочетания с существительными 2-го склонения. Определи падеж существи??ельных. На новом платье К детской площадке К большому зеркалу Нужная вещь От яркого солнышка С лучшим другом О белом лебеде На Чёрном мор...

Русский язык

Отметь словосочетания с существительными 2-го склонения. Определи падеж существи??ельных. На новом платье К детской площадке К большому зеркалу Нужная вещь От яркого солнышка С лучшим другом О белом лебеде На Чёрном море Помогите пожалуйста! За ранее спасибо!

Автор: Гость