Отметь словосочетания с существительными 2-го склонения. Определи падеж существи??ельных. На новом платье К детской площадке К большому зеркалу Нужная вещь От яркого солнышка С лучшим другом О белом лебеде На Чёрном мор...
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Отметь словосочетания с существительными 2-го склонения. Определи падеж существи??ельных. На новом платье К детской площадке К большому зеркалу Нужная вещь От яркого солнышка С лучшим другом О белом лебеде На Чёрном море Помогите пожалуйста! За ранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Слово сочетания:к большому зеркалу,от яркого солнышка,с лудшим другом,о белом лебеди,на чёрном море. Падежи:платье(предложенный.п) площадке(дательный. п.) зеркалу(дательный.п.) Вещь(иминительный п.) Солнышка(родительный.п.) Другом(творительный.п.) Море(предложенный.п.)
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Русский язык
Отметь словочетания с существительными 2 го склонения . определи падеж существительных . На новом платье , к детской площадке , к большому зеркалу ...