Одна из сторон прямоугольника на 2см больше другой стороны.найдите стороны прямоугольника,если его площадь равна 120

Алгебра
Одна из сторон прямоугольника на 2см больше другой стороны.найдите стороны прямоугольника,если его площадь равна 120
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Одна сторона = х(см) Другая сторона = (х + 2) см Составим уравнение: х*(х + 2) = 120 х^2 + 2x - 120 = 0 D = 4 - 4*(- 120) = 4 + 480 = 484;  √D = 22 x1 = (-2 + 22)/2 = 10 x2 = (-2 - 22)/2 = - 12 (не подходит по условию) х1 + 2 = 10 + 2 = 12 Ответ: 10см - одна сторона; 12см - другая сторона.
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