Одна из сторон прямоугольника на 2см больше другой стороны.найдите стороны прямоугольника,если его площадь равна 120

Алгебра

Одна из сторон прямоугольника на 2см больше другой стороны.найдите стороны прямоугольника,если его площадь равна 120

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