Одна из сторон прямоугольника на 2см больше другой стороны.найдите стороны прямоугольника,если его площадь равна 120
Алгебра
Одна из сторон прямоугольника на 2см больше другой стороны.найдите стороны прямоугольника,если его площадь равна 120
Ответ(ы):
Гость:
Одна сторона = х(см) Другая сторона = (х + 2) см Составим уравнение: х*(х + 2) = 120 х^2 + 2x - 120 = 0 D = 4 - 4*(- 120) = 4 + 480 = 484; √D = 22 x1 = (-2 + 22)/2 = 10 x2 = (-2 - 22)/2 = - 12 (не подходит по условию) х1 + 2 = 10 + 2 = 12 Ответ: 10см - одна сторона; 12см - другая сторона.
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