Токарь за три рабочих дня изготовил 380 деталей. В первый день он выполнил норму во ??торой перевыполнил норму на 20% а в третий день изготовил 40 деталей больше чем второй день сколько деталей изготовил токарь за каждый из тре...
Математика
Токарь за три рабочих дня изготовил 380 деталей. В первый день он выполнил норму во ??торой перевыполнил норму на 20% а в третий день изготовил 40 деталей больше чем второй день сколько деталей изготовил токарь за каждый из трех дней
Ответ(ы):
Гость:
Пусть первый изготовил х деталей, тогда второй 1.2х деталей, а третий 1,2х+40 составим уравнение х+1,2х+1,2х+40=380 3,4х=340 х=100 1 день: 100 2день: 120 3день: 160
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