Токарь за три рабочих дня изготовил 380 деталей. В первый день он выполнил норму во ??торой перевыполнил норму на 20% а в третий день изготовил 40 деталей больше чем второй день сколько деталей изготовил токарь за каждый из тре...

Математика

Токарь за три рабочих дня изготовил 380 деталей. В первый день он выполнил норму во ??торой перевыполнил норму на 20% а в третий день изготовил 40 деталей больше чем второй день сколько деталей изготовил токарь за каждый из трех дней

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