Ответьте пожалуйста с 2 по 5
Русский язык
Ответьте пожалуйста с 2 по 5
Ответ(ы):
Гость:
3. найти приставку, корень и суффикс. выделить окончание. все что не окончание - основа слова 4. приставка, корень, суффикс 5. шёл - подошёл(приставка), делал - делать(окончание), ровнять - ровно (суффикс)
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