Запишите в виде неравенства с модулем двойное неравенство а)-5≤x+2≤5 б) -6

Математика
Запишите в виде неравенства с модулем двойное неравенство а)-5≤x+2≤5 б) -6
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