С концентрированной азотной кислотой при комнатной температуре не реагирует
Химия
С концентрированной азотной кислотой при комнатной температуре не реагирует
Ответ(ы):
Гость:
Металл Алюминий он точно не реагирует
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