Отметь словочетания с существительными 2 го склонения . определи падеж существительных . На новом платье , к детской площадке , к большому зеркалу , нужная вещь , от яркого солнышка , с лучшим другом , о белрм лебеде , на Чёрно...

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Отметь словочетания с существительными 2 го склонения . определи падеж существительных . На новом платье , к детской площадке , к большому зеркалу , нужная вещь , от яркого солнышка , с лучшим другом , о белрм лебеде , на Чёрном море

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