Отметь словочетания с существительными 2 го склонения . определи падеж существительных . На новом платье , к детской площадке , к большому зеркалу , нужная вещь , от яркого солнышка , с лучшим другом , о белрм лебеде , на Чёрно...
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Отметь словочетания с существительными 2 го склонения . определи падеж существительных . На новом платье , к детской площадке , к большому зеркалу , нужная вещь , от яркого солнышка , с лучшим другом , о белрм лебеде , на Чёрном море
Ответ(ы):
Гость:
На новом платье-П.п,2 скл. К детской площадке-Д.п,1скл. К большому зеркалу-Д.п,2скл. Нужная вещь-Им.п,3скл. От яркого солнышка-Р.п,2скл. С лучшим другом-Т.п,2скл. О белом лебеде-П.п,2скл. На Чёрном море-П.п,2скл.
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