Первоначальный проект крнституции, разработанный Н.М.Муравьёвым носил название: ??)"Зелёная книга" Б)"Приговор всея Руси" В)"Русская правда" Г)"Уставная гпамота славяно-русской империи"
История
Первоначальный проект крнституции, разработанный Н.М.Муравьёвым носил название: ??)"Зелёная книга" Б)"Приговор всея Руси" В)"Русская правда" Г)"Уставная гпамота славяно-русской империи"
Ответ(ы):
Гость:
А. "Зеленая книга" - это устав "Союза благоденствия" существовавшего с 1818 по 1821 гг. Один из руководителей Н. Муравьев.
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