Напишите обращение к своим одноклассникам,в котором вы призываете беречь и охран??ть природу
Русский язык
Напишите обращение к своим одноклассникам,в котором вы призываете беречь и охран??ть природу
Ответ(ы):
Гость:
Ребята, давайте будем беречь и охранять природу!
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