Что такое мифы?Как их понимать?Какие мифы вы знаете?
История
Что такое мифы?Как их понимать?Какие мифы вы знаете?
Ответ(ы):
Гость:
Древнее народное сказания о легендарных героях, богах,о происхождении явления природы
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