Айман купила для братика упаковку воздушных шариков. Оказалось, что из 20 шариков 12 красные, а остальные - зеленые. Какова вероятность того, что брат наугад достанет из упаковки зеленый шарик? A) B) C) D) E)
Алгебра
Айман купила для братика упаковку воздушных шариков. Оказалось, что из 20 шариков 12 красные, а остальные - зеленые. Какова вероятность того, что брат наугад достанет из упаковки зеленый шарик? A) B) C) D) E)
Ответ(ы):
Гость:
20-12=8 (Зеленых) 8:20=0,4 (Вероятность) Ответ:0,4
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