За два чеса поезд прошел 88 км ск Сколько километров пройдет поезд при той же скоро??тью за 5 часов

Математика

За два чеса поезд прошел 88 км ск Сколько километров пройдет поезд при той же скоро??тью за 5 часов

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