За два чеса поезд прошел 88 км ск Сколько километров пройдет поезд при той же скоро??тью за 5 часов
Математика
За два чеса поезд прошел 88 км ск Сколько километров пройдет поезд при той же скоро??тью за 5 часов
Ответ(ы):
Гость:
Узнаем скорость поезда 88:2=44(км/час) за пять часов он пройдет - 44*5=220(км)
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