За два чеса поезд прошел 88 км ск Сколько километров пройдет поезд при той же скоро??тью за 5 часов

Математика
За два чеса поезд прошел 88 км ск Сколько километров пройдет поезд при той же скоро??тью за 5 часов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Узнаем скорость поезда 88:2=44(км/час) за пять часов он пройдет -  44*5=220(км)
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