Кто из героев тебе знаком.Составь и запиши о нём рассказ.чебурашка незнайка

Гость: Гость:

Чебурашка-это вымышленный персонаж, и лучший друг крокодила Гены. Иногда он совершает глупые поступки, но не смотря на это Чебурашкк-это хороший и верный друг. Однажды чебурашка вышел на улицу и увидел своего друга крокодила Гену и они вместе начали качаться на качелях, они очень долго играли. Наконец, настал вечер и чебурашка зевнул, и Гена отнёс его в свой дом, и уложил спать. На следующий день он проснулся и разбудил сонного крокодила, но тот не хотел просыпаться, и Чебурашка пошёл играть с другими ребятами. Он прыгал на скакалке, играл в мяч, и даже играл в догонялки. Вдруг Чебурашка заметил вагон, ему стало интересно, и он решил заглянуть туда, когда он туда забрался поезд с вагоном тронулся и чебурашка уехал. Чебурашка долго искал выход, но вдруг он заметил под деревяшкой отверстие и прыгнул туда. Гена проснулся и увидел что Чебурашки нету, и быстро побежал расспрашивать у ребят куда он делся, вдруг он заметил что ктото бежит по рельсам и понял что это Чебурашка. Чебурашка рассказал всё Гене, но крокодил только посмеялся.