Кто из великих Голландских художников писал портреты - биографии?
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Кто из великих Голландских художников писал портреты - биографии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рембрандт писал портреты-биографии, например, "Портрет старика в красном" 1654
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