Кто по веленкену даите номер 829 плиииииззз ответте
Математика
Кто по веленкену даите номер 829 плиииииззз ответте
Ответ(ы):
Гость:
1) Вычислите устно а) 4*16+11:15*12:20=? б) 19*3-9:12*25:50=? в) 32*3:48*15*3:45=? г) 4*14+40:48*35:5=? д) 2*26-7:3*6:5=? На....
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