Здравствуйте! Даю 27Б! Решите пожалуйста задачу (8класс). Спасибо
Алгебра
Здравствуйте! Даю 27Б! Решите пожалуйста задачу (8класс). Спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Если скорость катера = 24 км ч, то против течения скорость = 24 - 3 = 21 км/ч
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