Заполнить "....":1000дм2=....м2

Математика
Заполнить "....":1000дм2=....м2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1000дм²=10м²  Ответ:10м²                                                                                     
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