Сочинение по литературе из рассказа в дурном обществе, из главы кукла, на тему как и почему изменился Вася?Помогите даю 70 баллов!Только помогите!

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Рассказ ведется от имени Васи, поэтому прямого описания Васи нет в повести. Вася был смелый мальчик, честный, добрый, он умел держать слово. В тот год, когда произошла эта история, ему было семь или восемь лет. Валеку было около девяти лет. Он был больше Васи , «худой и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязную рубашонку, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами» . Валек вел себя солидно и внушал Васе уважение «своими манерами взрослого человека» . Маруся, сестра Валека, была худенькая маленькая девочка четырех лет. «Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца, — пишет Короленко в главе „Знакомство продолжается“. — Несмотря на свои четыре года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка; руки ее были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика... » Вася сравнивал Марусю со своей сестрой Соней, которой тоже было четыре года: «...моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, бывало, разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда были такие красивые платья, и в темные косы ей каждый день горничная вплетала алую ленту» . Соня росла в достатке, за ней ухаживала горничная. Маруся росла в нищете и часто бывала голодна. За ней ухаживал брат Валек. — Что принесла Васе дружба с Валеком и Марусей ? После знакомства с Валеком и Марусей Вася чувствовал радость от новой дружбы. Ему нравилось беседовать с Валеком и приносить подарки Марусе . Но по ночам у него сжималось сердце от боли сожаления, когда мальчик думал о сером камне, который высасывает из Маруси жизнь. Вася полюбил Валека и Марусю, скучал по ним, когда не мог прийти к ним на гору. Не видеть друзей стало для него большим лишением. — Какое горькое открытие сделал Вася, подружившись с Валеком? Когда Валек сказал Васе прямо, что они нищие и им приходится воровать, чтобы не умереть с голоду, Вася ушел домой и горько плакал от чувства глубокого горя. Его любовь к друзьям не стала меньше, но к ней примешалась «острая струя сожаления, доходившая до сердечной боли» . — Как Вася познакомился с Тыбурцием? Сначала Вася боялся Тыбурция, но после обещания никому не рассказывать о новом знакомстве Вася увидел в Тыбурции другого человека: «Он распоряжался, как хозяин и глава семейства, вернувшийся с работы и отдающий приказания домочадцам» . Вася почувствовал себя членом нищей, но дружной семьи и перестал бояться Тыбурция. — Как и когда изменилось мнение Васи об отце? Прочитаем с учениками разговор Валека и Васи (глава четвертая) , высказывание Тыбурция о судье (глава седьмая) . Мальчик думал, что отец его не любит, и считал его нехорошим. Слова Валека и Тыбурция, что судья — лучший человек в городе, заставили Васю по-новому посмотреть на отца. — Как менялся характер Васи во время дружбы с Валеком и Марусей ? Характер Васи и его отношение к жизни после встречи с Валеком и Марусей сильно изменились. Вася научился проявлять терпение. Когда Маруся не могла бегать и играть, Вася терпеливо сидел с ней рядом и приносил ей цветы. В характере мальчика проявилось сострадание и умение смягчать чужую боль. Он почувствовал глубину социальных различий и понял, что люди иногда совершают плохие поступки (например, воруют) по необходимости. Вася увидел сложность жизни, начал задумываться над понятиями справедливости, верности и человеческой любви.