Помогите, пожалуйста, решить задачу 7,8,9,10,11,12

Математика
Помогите, пожалуйста, решить задачу 7,8,9,10,11,12
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1 задача прямые параллельны т.к. накрестлежащии углы равны
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