Із двох населиних пунктів відстань між якими 18 км перша з низ проходила 4 км дурга 5 км через скілики вони зустрілися
Математика
Із двох населиних пунктів відстань між якими 18 км перша з низ проходила 4 км дурга 5 км через скілики вони зустрілися
Ответ(ы):
Гость:
1) 4+5= 9 км/ч скорость сближения 2) 18:9=через 2 часа встретились
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