Із двох населиних пунктів відстань між якими 18 км перша з низ проходила 4 км дурга 5 км через скілики вони зустрілися

Математика

Із двох населиних пунктів відстань між якими 18 км перша з низ проходила 4 км дурга 5 км через скілики вони зустрілися

Автор: Гость