Кто становился холопом в древней руси?

Гость: Гость:

1. Холопом становился человек, взявший в долг и не сумевший вернуть взятое.Он должен был работать на того, кому должен, пока не расплатиться. Либо не умрет его ссудодатель. 2. Если холоп при этом совершал побег, он становился "полным" холопом и не мог освободиться. Позже холопство стало пополняться потомками ( детьми и внуками) холопов. Во времена Московского царства холопы не несли обязанностей в пользу государства.За них отвечал их владелец. Многие крестьяне видели для себя выход в том чтобы не платить государственные подати записывались в холопы.Соборное уложение 1649 г. запретило брать запись в холопы. За запись в холопы ожидал кнут и ссылка в Сибирь.