Кто такая пиковая дама

Технология
Кто такая пиковая дама
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть такой рассказ!!!!!!!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Вычислите массовую долю кальция и кислорода в оксиде кальция
Ответить
Алгебра
Решите уравнение 12-x^2=11
Ответить
Биология
Помогите, пожалуйста. Очень срочно нужно. (А3)
Ответить
Английский язык
Помогите умоляю прям прям))))
Ответить
Русский язык
Напишите 20 слов с чередующей гласной
Ответить