Кто такие декабристы

История
Кто такие декабристы
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Гость:
Декабристы- русские дворянские революционеры. Подняли восстание в 1825 году, воспользовавшись смертью Александра I против самодержавия и крепостничества. Это были боевые офицеры, участники войны 1812 года, которые, побывали в Европе, ознакомились с отсутствием самодержавия, крепостного права и развитием буржуазных отношений, поняли, что антифеодальное движение поможет России продвинуться гораздо быстрее в мировой экономике. Это восстание отразило нарастающие предпосылки в России буржуазной революции. Первые организациив 1816-1821 годах: "Союз спасения" и " Союз благоденствия".С 1821 годаобразовалось Южное общество, в которое влилось Общество соединенных славян, и Северное общество. Офицеры стремились произвести переворот только силами армии, без участия народных масс. В программу Северного общества входили: отмена крепостного права, установление унитарной республики, или конститационной монархии с федеративным устройством.
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