кто такой Робинзон? Как вы думаете почему автор называет Папанинцев робинзонами .??апишите об этом . не менее 50 слов

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Робинзон Крозо - Литературный персонаж замечательного писателя ( Поищи в интернете имя писателя). В произведении написано о невероятных приключениях этого человека. Рассказывает (имя автора) нам, как Робинзон попал на необитаемый остров, и о том, как он там выживал. В повести происходят интересные события. Читатель может познать для себя много нового. Робинзон Крозо - Литературный персонаж замечательного писателя ( Поищи в интернете имя писателя). В произведении написано о невероятных приключениях этого человека. Рассказывает (имя автора) нам, как Робинзон попал на необитаемый остров, и о том, как он там выживал. В повести происходят интересные события. Читатель может познать для себя много нового.