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Кто в Афинах считался переселнцем?
История
Кто в Афинах считался переселнцем?
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Гость:
Они были демосом который не имел прав
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